Австрія висунула радикальну ініціативу щодо статусу українських чоловіків 23-60 років у ЄС

Позиція Австрії

"З березня 2027 року для українських чоловіків більше не повинно бути автоматичного статусу захисту. Україні потрібні громадяни чоловічої статі призовного віку", - заявив Карнер.

За його словами, такий крок вигідний як Австрії, так і Україні - адже країна потребує чоловіків і для захисту, і для підтримки економіки. У міністерстві наголосили: важливо "діяти швидко", щоб зміни набули чинності вчасно.

Кого стосуватимуться обмеження

Під нові правила, згідно з пропозиціями, потраплять чоловіки віком від 23 до 60 років - саме ця вікова група підпадає під заборону на виїзд в Україні. Винятки - зокрема, батьки-одинаки.

Чоловіки від 18 до 22 років можуть виїжджати з України з серпня 2025 року, тому на них обмеження не поширюватимуться.

Ті, хто вже перебуває в ЄС і має статус тимчасового захисту, його не втратять.

Що обговорюють у ЄС

Кілька країн ЄС підтримують ідею не допускати чоловіків призовного віку за спрощеною процедурою - без проходження повного розгляду заяви про притулок. Одна з ідей: визначати легальність виїзду за штампом у паспорті.

Загалом у ЄС зараз перебуває понад 4,33 мільйона переселенців з України.