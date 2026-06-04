Австрия выдвинула радикальную инициативу по статусу украинских мужчин 23-60 лет в ЕС

Позиция Австрии

"С марта 2027 года для украинских мужчин больше не должно быть автоматического статуса защиты. Украине нужны граждане мужского пола призывного возраста", - заявил Карнер.

По его словам, такой шаг выгоден как Австрии, так и Украине - ведь страна нуждается в мужчинах и для защиты, и для поддержания экономики. В министерстве отметили: важно "действовать быстро", чтобы изменения вступили в силу вовремя.

Кого будут касаться ограничения

Под новые правила, согласно предложениям, попадут мужчины в возрасте от 23 до 60 лет - именно эта возрастная группа подпадает под запрет на выезд в Украину. Исключения - в частности, отцы-одиночки.

Мужчины от 18 до 22 лет могут выезжать из Украины с августа 2025 года, поэтому на них ограничения не будут распространяться.

Те, кто уже находится в ЕС и имеет статус временной защиты, его не потеряют.

Что обсуждают в ЕС

Несколько стран ЕС поддерживают идею не допускать мужчин призывного возраста по упрощенной процедуре - без прохождения полного рассмотрения заявления об убежище. Одна из идей: определять легальность выезда по штампу в паспорте.

Всего в ЕС сейчас находится более 4,33 миллиона переселенцев из Украины.