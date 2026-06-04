Австрия выдвинула радикальную инициативу по статусу украинских мужчин 23-60 лет в ЕС

Австрия настаивает отменить автоматическую защиту для украинских мужчин призывного возраста с марта 2027 года Вопрос впервые вынесли на встречу министров внутренних дел ЕС в Люксембурге.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Welt , об этом заявил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер.

Позиция Австрии

"С марта 2027 года для украинских мужчин больше не должно быть автоматического статуса защиты. Украине нужны граждане мужского пола призывного возраста", - заявил Карнер.

По его словам, такой шаг выгоден как Австрии, так и Украине - ведь страна нуждается в мужчинах и для защиты, и для поддержания экономики. В министерстве отметили: важно "действовать быстро", чтобы изменения вступили в силу вовремя.

Кого будут касаться ограничения

Под новые правила, согласно предложениям, попадут мужчины в возрасте от 23 до 60 лет - именно эта возрастная группа подпадает под запрет на выезд в Украину. Исключения - в частности, отцы-одиночки.

Мужчины от 18 до 22 лет могут выезжать из Украины с августа 2025 года, поэтому на них ограничения не будут распространяться.

Те, кто уже находится в ЕС и имеет статус временной защиты, его не потеряют.

Что обсуждают в ЕС

Несколько стран ЕС поддерживают идею не допускать мужчин призывного возраста по упрощенной процедуре - без прохождения полного рассмотрения заявления об убежище. Одна из идей: определять легальность выезда по штампу в паспорте.

Всего в ЕС сейчас находится более 4,33 миллиона переселенцев из Украины.