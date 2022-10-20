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Коли з'явиться механізм передачі заморожених активів РФ Україні: відповідь Зеленського

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Четвер 20 жовтня 2022 19:48
Коли з'явиться механізм передачі заморожених активів РФ Україні: відповідь Зеленського Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

До кінця року має з'явитися реальний механізм передачі заморожених активів Росії, незабаром з’являться реальні рішення конфіскації.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу глави держави.

"Ближче за всіх (до передачі російських активів - ред.) з наших партнерів стоїть Україна. Ми заморозили активи багатьох громадян РФ. Я підписав відповідний указ, яким ввів у дію рішення РНБО. Щодо інших держав, то ми вдячні за блокування активів. А хто раніше (передасть активи Україні - ред.), то це питання запровадження міжнародного механізму. Над цим ми працюємо. Але багато країн уже готові це робити. Думаю, що до кінця цього року ми матимемо реальні рішення та бачитимемо реальний механізм", - заявив Зеленський.

Раніше ми писали, що в Україні заблокували активи українських екс-чиновників та бізнесменів. Серед них колишній президент Віктор Янукович.

Також повідомлялося, що Єврокомісія працює над законом, який дозволить заарештовувати активи, які підпадають під санкції проти РФ, і використовувати їх як вклад у відновлення України.

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