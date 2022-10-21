ua ru
Пт, 21 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Австрия выступает за передачу Украине российских активов после решения суда

Новина українською →
Пятница 21 октября 2022 19:44
Австрия выступает за передачу Украине российских активов после решения суда Фото: канцлер Австрии Карл Нехаммер (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Решение о передаче замороженных российских активов для помощи Украине должно быть принято в судебном порядке, также обсуждается вопрос на уровне министров юстиции Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Австрии Карла Нехаммера, которое приводит издание OE24.

"Австрия занимает однозначную правовую позицию. Одно дело – конфискация, другое – применение конфискованных активов", – сказал канцлер.

По его словам, для этого требуется решение суда в той или иной форме.

"Европа обязана соблюдать принцип права верховенства. В Совете министров юстиции обсуждается, как решить вопрос", - добавил Нехаммер.

Напомним, что ЕС хочет использовать замороженные активы России для восстановления Украины.

Ранее стало известно, что ЕС разрабатывает схему передачи активов РФ на восстановление Украины.

К концу года должен появиться реальный механизм передачи замороженных активов России, в скором времени появятся реальные решения по конфискации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Австрия Война в Украине
NEWS
ВСУ стабилизировали ситуацию в шести освобожденных селах Херсонской области
ВСУ стабилизировали ситуацию в шести освобожденных селах Херсонской области
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет
Роман Чернышевкорреспондент Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет