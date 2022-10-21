Австрия выступает за передачу Украине российских активов после решения суда

Решение о передаче замороженных российских активов для помощи Украине должно быть принято в судебном порядке, также обсуждается вопрос на уровне министров юстиции Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Австрии Карла Нехаммера, которое приводит издание OE24.