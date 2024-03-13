Австрія вирішила вислати двох російських дипломатів, - Die Presse

Австрія ухвалила рішення вислати з країни двох російських дипломатів. Причиною цього став скандал з екс-главою МЗС країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Presse.
Видання вказує, що колишній міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль хотіла створити в МЗС тіньову секретну службу. Однак у Міністерстві пояснили, що це не вийшло за рамки "стадії планування".
Важливо зазначити, що Карін Кнайсль на поточний момент проживає в РФ і позитивно відгукується про диктатора Володимира Путіна.
Генеральний секретар австрійської партії ÖVP Крістіан Штокер відреагував на досьє про ймовірний зв'язок іншої партії FPÖ з Росією, що потрапило до ЗМІ.
"Але необхідно з'ясувати, чи були лідер FPÖ і його партія "зрадниками австрійського народу" і "поплічниками Путіна", - сказав він.
Раніше Великій Британії викрили групу російських шпигунів. Вони займалися збиранням розвідувальної інформації на користь Росії.
Крім цього 20 лютого влада Естонії заявила про успішно викриту гібридну операцію російських спецслужб, в рамках розслідування кримінальної справи було затримано 10 осіб.
Також Європарламент перевірить депутата Тетяни Жданок на зв'язок із ФСБ.
Раніше повідомлялося, що російська розвідка використовує сербського агента для впровадження в інститути ЄС та розповсюдження прокремлівських тез про вторгнення в Україну.
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