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Австрия решила выслать двух российских дипломатов, - Die Presse

Архивное фото: Австрия решила выслать двух российских дипломатов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Австрия приняла решение выслать из страны двух российских дипломатов. Причиной этого стал скандал с экс-главой МИД страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Presse.

Издание указывает, что бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль хотела создать в МИД теневую секретную службу. Однако в Министерстве объяснили, что это не вышло за рамки "стадии планирования".

Важно отметить, что Карин Кнайсль на текущий момент проживает в РФ и положительно отзывается о диктаторе Владимире Путине.

Генеральный секретарь австрийской партии ÖVP Кристиан Штокер отреагировал на досье о вероятной связи другой партии FPÖ с Россией, попавшее в СМИ.

"Но необходимо выяснить, были ли лидер FPÖ и его партия "предателями австрийского народа" и "приспешниками Путина", - сказал он.

Российский шпионаж в мире

Ранее Великобритании разоблачили группу российских шпионов. Они занимались сбором разведывательной информации в пользу России.

Кроме этого 20 февраля власти Эстонии заявили об успешно разоблаченной гибридной операции российских спецслужб, в рамках расследования уголовного дела было задержано 10 человек.

Также Европарламент проверит депутата Татьяны Жданок на связь с ФСБ.

Ранее сообщалось, что российская разведка использует сербского агента для внедрения в институты ЕС и распространения прокремлевских тезисов о вторжении в Украину.

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