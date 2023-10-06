Суд у Сербії відмовив Україні в екстрадиції ексгенерала СБУ Наумова

Сербський Апеляційний суд підтвердив рішення Вищого суду першої інстанції, який ще раніше відмовив Україні в екстрадиції ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на балканську службу Радіо Свобода .

Зазначено, що це рішення юридично закріплює попередні судові вироки в Сербії щодо невидавання Наумова на запит України.

У липні перша інстанція відхилила запит України на екстрадицію Наумова, після чого було подано апеляцію.

Журналісти зазначають, що рішення першої інстанції підтвердили 29 вересня, що робить рішення судових органів Сербії не екстрадувати Наумова в Україну юридично обов'язковим.

Запит на екстрадицію Наумова у вересні 2022 року до Сербії надіслав Офіс генерального прокурора України.

Справа Наумова

Андрій Наумов позбувся посади начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов наприкінці липня 2021 року.

Заарештували Наумова 7 червня минулого року, коли він намагався потрапити з Сербії до Північної Македонії.

В Україні Наумову оголосили дві підозри - у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем" та у шахрайстві та завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.

29 вересня 2023 року суд у Сербії присудив ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову рік ув'язнення за відмивання грошей.

Тоді адвокат Наумова Мілан Петрович заявив, що сторона захисту буде оскаржувати це рішення. Він також наголосив, що наразі також очікується рішення Апеляційного суду Нишу щодо запиту України про екстрадицію у справі Андрія Наумова.