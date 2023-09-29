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Екс-генерал СБУ Наумов отримав термін в Сербії

Сербія, П'ятниця 29 вересня 2023 21:33
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Екс-генерал СБУ Наумов отримав термін в Сербії Фото: ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов (СХЕМИ)
Автор: Каріна Левицька

Суд у Сербії присудив ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову рік ув'язнення за відмивання грошей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Сьогодні, 29 вересня, суд першої інстанції виніс вирок. За словами адвоката Наумова Мілана Петровича, сторона захисту буде оскаржувати це рішення.

"Ми вважаємо (як сторона захисту, - ред.), що немає абсолютно ніяких підстав для засудження за кримінальний злочин відмивання грошей, тому що ми вважаємо, що підсудний Андрій Наумов не міг вчинити цей кримінальний злочин, особливо на території Сербії", - заявив Петрович.

Адвокат також наголосив, що наразі також очікується рішення Апеляційного суду Нишу щодо запиту України про екстрадицію у справі Андрія Наумова.

Справа Наумова

Андрій Наумов позбувся посади начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов наприкінці липня 2021 року.

Заарештували Наумова 7 червня минулого року, коли він намагався потрапити з Сербії до Північної Македонії.

В Україні Наумову оголосили дві підозри - "у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем" та у шахрайстві і завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.

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