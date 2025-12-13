Австрія продовжила прикордонний контроль з сусідами ще на шість місяців

Варто нагадати, що на початку липня стало відомо про те, що Польща поновить контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою. Це має допомогти боротись з нелегальними мігрантами. А згодом Польща продовжила прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою ще на пів року - до 4 квітня 2026 року.

А у 2024 році Фінляндія зіштовхнулась зі значною хвилею мігрантів на її кордоні з Росією. Зокрема, це були вихідці із Сомалі та Іраку. Це призвело до того, що Фінляндія закрила кордон з Росією. А нещодавно було продовжено заборону на роботу прикордонних пунктів пропуску.