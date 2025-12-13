RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Австрия продлила пограничный контроль с соседями еще на шесть месяцев

Иллюстративное фото: Австрия продлила пограничный контроль с соседями еще на шесть месяцев (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Австрия продолжит пограничные проверки с Чехией, Словакией, Венгрией и Словенией еще на шесть месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International.

Как заявил министр внутренних дел Герхард Карнер, страна постепенно расширит контроль вглубь приграничных территорий в рамках новой концепции пограничной безопасности.

Предыдущее продление мероприятия было объявлено в октябре, тогда срок контроля был продлен до 15 декабря. Новый подход предусматривает внимание не только к границам, но и ко всей пограничной зоне, что, по мнению австрийского правительства, повысит эффективность и гибкость системы.

 

Стоит напомнить, что в начале июля стало известно о том, что Польша возобновит контроль на границах с Германией и Литвой. Это должно помочь бороться с нелегальными мигрантами. А потом Польша продлила пограничный контроль с Германией и Литвой еще на полгода - до 4 апреля 2026 года.

А в 2024 году Финляндия столкнулась со значительной волной мигрантов на ее границе с Россией. В частности, это были выходцы из Сомали и Ирака. Это привело к тому, что Финляндия закрыла границу с Россией. А недавно был продлен запрет на работу пограничных пунктов пропуска.

Читайте РБК-Украина в Google News
Австрия