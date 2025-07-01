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Польща посилить контроль на кордоні з Німеччиною та Литвою: у чому причина

Вівторок 01 липня 2025 16:30
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Польща посилить контроль на кордоні з Німеччиною та Литвою: у чому причина Ілюстративне фото: Польща посилить контроль на кордоні з Німеччиною та Литвою:(GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Польща поновить контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою. Це допоможе боротись з нелегальними мігрантами.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

"Ми ухвалили рішення про відновлення тимчасового контролю на кордоні Польщі з Німеччиною та Польщі з Литвою. Воно було ухвалене сьогодні і набере чинності в понеділок, 7 липня", - заявив Туск.

За його словами, він вже не раз "попереджав німецьку сторону" і "кілька разів розмовляв з новим канцлером". Зокрема про те, що пункти, розташовані безпосередньо на кордоні з Литвою та Німеччиною, будуть взяті під особливий нагляд спецслужб.

Як пише Polsat News, невдовзі Туск з'явиться на польсько-німецькому кордоні, щоб особисто перевірити, як виглядає ситуація з нелегальною міграцією.

Нагадаємо, раніше цього місяця польська права партія PiS подала до Сейму законопроєкт, який передбачає посилення правил отримання польського паспорта для іноземців. Причиною тому назвали "міграційні загрози". Зокрема, зростання злочинів серед іноземців.

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