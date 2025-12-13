ua en ru
Австрія продовжила прикордонний контроль з сусідами ще на шість місяців

Австрія, Субота 13 грудня 2025 13:24
Австрія продовжила прикордонний контроль з сусідами ще на шість місяців
Автор: Наталія Кава

Австрія продовжить прикордонні перевірки з Чехією, Словаччиною, Угорщиною та Словенією ще на шість місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International.

Як заявив міністр внутрішніх справ Герхард Карнер, країна поступово розширить контроль углиб прикордонних територій у рамках нової концепції прикордонної безпеки.

Попереднє продовження заходу було оголошене у жовтні, тоді термін контролю було подовжено до 15 грудня. Новий підхід передбачає увагу не лише до кордонів, а й до всієї прикордонної зони, що, на думку австрійського уряду, підвищить ефективність і гнучкість системи.

Варто нагадати, що на початку липня стало відомо про те, що Польща поновить контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою. Це має допомогти боротись з нелегальними мігрантами. А згодом Польща продовжила прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою ще на пів року - до 4 квітня 2026 року.

А у 2024 році Фінляндія зіштовхнулась зі значною хвилею мігрантів на її кордоні з Росією. Зокрема, це були вихідці із Сомалі та Іраку. Це призвело до того, що Фінляндія закрила кордон з Росією. А нещодавно було продовжено заборону на роботу прикордонних пунктів пропуску.

