Австрия продлила пограничный контроль с соседями еще на шесть месяцев

Предыдущее продление мероприятия было объявлено в октябре, тогда срок контроля был продлен до 15 декабря. Новый подход предусматривает внимание не только к границам, но и ко всей пограничной зоне, что, по мнению австрийского правительства, повысит эффективность и гибкость системы.

Стоит напомнить, что в начале июля стало известно о том, что Польша возобновит контроль на границах с Германией и Литвой. Это должно помочь бороться с нелегальными мигрантами. А потом Польша продлила пограничный контроль с Германией и Литвой еще на полгода - до 4 апреля 2026 года.

А в 2024 году Финляндия столкнулась со значительной волной мигрантов на ее границе с Россией. В частности, это были выходцы из Сомали и Ирака. Это привело к тому, что Финляндия закрыла границу с Россией. А недавно был продлен запрет на работу пограничных пунктов пропуска.