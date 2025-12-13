ua en ru
Австрия продлила пограничный контроль с соседями еще на шесть месяцев

Суббота 13 декабря 2025 13:24
Австрия продлила пограничный контроль с соседями еще на шесть месяцев
Автор: Наталья Кава

Австрия продолжит пограничные проверки с Чехией, Словакией, Венгрией и Словенией еще на шесть месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International.

Как заявил министр внутренних дел Герхард Карнер, страна постепенно расширит контроль вглубь приграничных территорий в рамках новой концепции пограничной безопасности.

Предыдущее продление мероприятия было объявлено в октябре, тогда срок контроля был продлен до 15 декабря. Новый подход предусматривает внимание не только к границам, но и ко всей пограничной зоне, что, по мнению австрийского правительства, повысит эффективность и гибкость системы.

Стоит напомнить, что в начале июля стало известно о том, что Польша возобновит контроль на границах с Германией и Литвой. Это должно помочь бороться с нелегальными мигрантами. А потом Польша продлила пограничный контроль с Германией и Литвой еще на полгода - до 4 апреля 2026 года.

А в 2024 году Финляндия столкнулась со значительной волной мигрантов на ее границе с Россией. В частности, это были выходцы из Сомали и Ирака. Это привело к тому, что Финляндия закрыла границу с Россией. А недавно был продлен запрет на работу пограничных пунктов пропуска.

