ua ru
Ср, 14 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Австрия построит в Украине три медучреждения: что известно

Новина українською →
Среда 14 сентября 2022 02:15
Австрия построит в Украине три медучреждения: что известно Фото: Австрия построит в Украине три медучреждения (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Австрия построит и оборудует в Украине три медицинских учреждения. Проекты будут стоить 600 миллионов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на APA.

В австрийском министерстве экономики отметили, что из-за войны, которую развязала Россия, возросла потребность в строительстве медицинских учреждений.

"На первом этапе три конкретные проекты - строительство и оборудование Национальной детской больницы "Охматдет" в Киеве, строительство и оборудование современной университетской клиники в Киеве и строительство Национального реабилитационного центра Украины в Львове - будет воплощено австрийскими компаниями с проєктною стоимостью более 600 млн евро", - указали в ведомстве.

В Минэкономики Австрии добавили, что все будут финансировать австрийские и немецкие банки.

К слову, это стало возможным после заключения правительствами Украины и Австрии рамочного соглашения об экономическом сотрудничестве в развитии проектов.

Напомним, в июле было известно, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уничтожено 123 объекта системы здравоохранения, еще 746 нуждаются - восстановление.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Австрия Война России против Украины
NEWS
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
DAILY
Дмитрий Кулеба: Переговоры с Россией ведутся на поле боя
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Переговоры с Россией ведутся на поле боя