Австрія збудує в Україні три медзаклади: що відомо
Австрія збудує та обладнає в Україні три медичні заклади. Проєкти коштуватимуть 600 мільйонів євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на APA.
В австрійському міністерстві економіки зазначили, що через війну, яку розв'язала Росія, зросла потреба в будівництві медичних закладів.
"На першому етапі три конкретні проєкти - будівництво та обладнання Національної дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, будівництво та обладнання сучасної університетської клініки у Києві та будівництво Національного реабілітаційного центру України у Львові - буде втілено австрійськими компаніями з проєктною вартістю понад 600 млн євро", - вказали у відомстві.
В Мінекономіки Австрії додали, що все фінансуватимуть австрійські та німецькі банки.
До слова, це стало можливим після укладання урядами України та Австрії Рамкової угоди про економічну співпрацю у розвитку проєктів.
Нагадаємо, у липні було відомо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну знищено 123 об'єкти системи охорони здоров'я, ще 746 потребують - відновлення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.