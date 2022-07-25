ua ru
Пн, 25 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сколько медучреждений разрушено с начала вторжения РФ: ответ Минздрава

Новина українською →
Киев, Понедельник 25 июля 2022 00:18
Сколько медучреждений разрушено с начала вторжения РФ: ответ Минздрава Фото: Минздрав назвал количество разрушенных медучреждений с начала войны (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в результате боевых действий уничтожено 123 объекта системы здравоохранения, еще 746 нуждаются в восстановлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения Украины.

С 24 февраля оккупанты убили по меньшей мере 18 медицинских работников, еще более 50 получили ранения. Несмотря на это, еженедельно в среднем осуществляется по четыре эвакуационных рейса для лечения украинцев за границей.

Сейчас уже 17 государств принимают украинских пациентов. Кроме того, выполнено 17 медицинских конвоев для транспортировки детей с онкологическими заболеваниями. Всего на лечение за границу отправлено 1274 украинца.

Напомним, в Минздраве рассматривают возможность строительства модульных больниц на деоккупированных территориях. Благодаря этим технологиям за год можно построить полноценную больницу на 300 коек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Вторжение России в Украину
NEWS
Джонсон надеется в будущем вернуться в кресло премьера Британии, - The Times
Джонсон надеется в будущем вернуться в кресло премьера Британии, - The Times
DAILY
Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет