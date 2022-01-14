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Австрия о кибератаке на Украину: может быть первым шагом к военным действиям России

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 14 января, состоялась глобальная хакерская атака на сайты госструктур Украины. Австрия считает, что это может быть первым шагом к военным действиям со стороны Российской Федерации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на France24.

По словам министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга, сегодня противостояние с Россией достигло своего пика.

"Некоторые говорят, что кибератака может стать прелюдией к другим действиям, военным действиям", - отметил он.

В то же время министр иностранных дел Швеции Анна Линде отметила, что в случае полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины - ответ ЕС будет "жестким, сильным и твердым".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в результате глобальной кибератаки на Украину прослеживается российский след. Впрочем, утечки персональных данных не произошло.

Киберполиция решает вопрос об открытии дела.

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