Австрия о кибератаке на Украину: может быть первым шагом к военным действиям России
Сегодня, 14 января, состоялась глобальная хакерская атака на сайты госструктур Украины. Австрия считает, что это может быть первым шагом к военным действиям со стороны Российской Федерации.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на France24.
По словам министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга, сегодня противостояние с Россией достигло своего пика.
"Некоторые говорят, что кибератака может стать прелюдией к другим действиям, военным действиям", - отметил он.
В то же время министр иностранных дел Швеции Анна Линде отметила, что в случае полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины - ответ ЕС будет "жестким, сильным и твердым".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в результате глобальной кибератаки на Украину прослеживается российский след. Впрочем, утечки персональных данных не произошло.
Киберполиция решает вопрос об открытии дела.