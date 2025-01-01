Австрія більше не залежить від газу Росії і це добре, - міністр енергетики Гевесслер

Як відзначила Гевесслер, Україна вже неодноразово оголошувала про рішення призупинити транзит російського газу через свою країну. Зокрема для забезпечення безперебійного та необмеженого постачання газу учасники ринку звернулися до альтернативних джерел, що дозволило компенсувати обмеження поставок й гарантувати газопостачання.

"Україна заздалегідь дала зрозуміти, що не буде продовжувати транзитний контракт з агресором Росією. Ми виконали своє домашнє завдання і були добре підготовлені до такого сценарію... Австрія більше не залежить від російського газу - і це добре", - заявила міністр.

Зупинка транзиту газу Росії через Україну

Сьогодні, 1 січня, Україна призупинила транзит газу країни-терориста Росії до країн Європи через свою територію. Європейський союз (ЄС) був готовий до відповідного сценарію та здатен отримувати "блакитне паливо" з інших країн альтернативними способами.

У тому ж числі президент Володимир Зеленський стверджував, що Україна готова транспортувати газ до Європи за умови, що він не буде російським.

Про ймовірні наслідки зупинки транзиту для ЄС, України та Молдови, - читайте в нашому авторському матеріалі.