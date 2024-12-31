ЄС готовий до припинення транзиту газу Росії через Україну, - Єврокомісія

Європейський союз (ЄС) готовий до припинення транзиту газу Російської Федерації (РФ) через України. Інфраструктура Європи достатньо гнучка, щоб отримувати його від інших країн альтернативним шляхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на неназвану представницю Європейської комісії, яку цитує Deutsche Welle .

"Вплив припинення транзиту через Україну на забезпечення безпеки поставок ЄС обмежений", - заявила представниця Європейської комісії.

Також вона додала, що Європейська комісія працювала в координації з країнами-членами ЄС більше року, щоб підготуватись до альтернативних схем.

За словами представниці Єврокомісії, газова інфраструктура Європи зміцнилася завдяки значним потужностям з імпорту скрапленого природного газу (СПГ). Зокрема надійність газопостачання була підсилена шляхом підвищення енергоефективності та розширення використання відновлюваних джерел енергії.

Припинення транзиту газу Росії через Україну

Україна не планує продовжувати транзит російського газу в Європу після 1 січня 2025 року. Водночас як стверджував президент Володимир Зеленський, наша країна готова транспортувати газ до Європи, але за умови, що він не буде російським.

Тим часом голова словацького уряду Роберт Фіцо наполягає на продовженні транзиту. У грудні він відвідав Москву, де зустрівся з диктатором Володимиром Путіним. Зокрема погрожував припинити постачання електроенергії в Україну у відповідь на відмову від транзиту газу.

Детальніше про припинення транзиту газу через Україну і чи готова до цього Європа - дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.