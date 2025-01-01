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Австрия больше не зависит от газа России и это хорошо, - министр энергетики Гевесслер

Фото: Леонор Гевесслер, глава Министерства по вопросам климата и энергетики (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Австрия больше не зависит от газа России. Страна хорошо подготовилась к решению Украины о приостановлении транзита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства по вопросам климата и энергетики Австрии Леонор Гевесслер, которую цитирует ведомство.

Как отметила Гевесслер, Украина уже неоднократно объявляла о решении приостановить транзит российского газа через свою страну. В частности для обеспечения бесперебойных и неограниченных поставок газа участники рынка обратились к альтернативным источникам, что позволило компенсировать ограничение поставок и гарантировать газоснабжение.

"Украина заранее дала понять, что не будет продолжать транзитный контракт с агрессором Россией. Мы выполнили свое домашнее задание и были хорошо подготовлены к такому сценарию... Австрия больше не зависит от российского газа - и это хорошо", - заявила министр.

Остановка транзита газа России через Украину

Сегодня, 1 января, Украина приостановила транзит газа страны-террориста России в страны Европы через свою территорию. Европейский союз (ЕС) был готов к соответствующему сценарию и способен получать "голубое топливо" из других стран альтернативными способами.

В том же числе президент Владимир Зеленский утверждал, что Украина готова транспортировать газ в Европу при условии, что он не будет российским.

О вероятных последствиях остановки транзита для ЕС, Украины и Молдовы, - читайте в нашем авторском материале.

 

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Австрия