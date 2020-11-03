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В Австрии закрыли все синагоги после терактов в Вене

Автор: Андрей Козловский

Еврейская община Австрии приняла решение закрыть все синагоги в стране после терактов в Вене. Также там закрыли все еврейские учреждения.

Об этом сообщает Volksblatt.

Как сообщается, кроме синагог, закрыли кошерные рестораны, супермаркеты и школы. Также власти рекомендуют оставаться дома всем членам еврейской общины.

До сих пор неизвестно, была ли атака на Зайтенштеттенгассе в Вене, где расположена городская синагога, направленная против еврейской общины. Однако подтвердилась информация, что злоумышленник застрелил двух людей перед зданием синагоги.

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Отмечается, что меры безопасности были усилены по всей Австрии.

Напомним, в понедельник вечером в Вене произошли террористические атаки сразу в шести локациях, в том числе и на центральной площади Грабен. По последним данным, в результате атаки погибли четыре человека, еще 17 получили ранения. Правоохранители ликвидировали одного из нападавших, еще четверых задержали.

Также РБК-Украина писало, что ответственность за теракт взяли джихадисты. По их словам, стрельба в Вене - это месть Австрии за участие в коалиции с США по борьбе с террористической организацией "Исламское государство".

Кроме того, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что нападение в Вене не является "конфликтом между австрийцами и мигрантами", а борьба "между цивилизацией и варварством".

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