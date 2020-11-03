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Джихадисты заявили о причастности к теракту в Вене

Вена, Вторник 03 ноября 2020 07:10
Джихадисты заявили о причастности к теракту в Вене
Фото: Теракт в Вене (Twitter/ORF)
Автор: Артур Родивилов

Джихадисты заявили о своей причастности к нападениям в Вене. Теракт в столице Австрии произошел вечером 2 ноября.

Об этом сообщает американская компания SITE Intelligence Group, следящая за информационной активностью боевиков.

По данным ресурса, джихадисты заявили, что атаки в Вене стали "платой за участие Австрии" в возглавляемой США коалиции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство".

Австрия присоединилась к коалиции по борьбе с ИГ в сентябре 2014 года. Тогда канцлер Себастьян Курц заявил, что участие Австрии будет носить политический, а не военный характер.

Страна, соблюдая нейтралитет, будет в основном оказывать гуманитарную помощь религиозным меньшинствам, таким как христиане и езиды в Ираке и Сирии. Как пояснил Курц, борьба с ИГ - это не религиозный конфликт, а "борьба с экстремистами, которые в основном убивают мусульман".

Напомним, стрельба началась в 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву) в районе Зайтенштетенгассе в центре Вены. Она велась в шести разных локациях, в том числе возле синагоги на площади Шведенплатц.

Правоохранители сообщили, что преступников несколько, они вооружены автоматами. Известно, что погиб полицейский.

Австрийские журналисты сообщают, что погибли семь человек. Но полиция пока подтвердила, что жертвами теракта стали три человека. Несколько, в том числе полицейский, получили ранения. Как минимум четверо подозреваемых были задержаны.

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