Курц о теракте в Вене: это борьба между цивилизацией и варварством

Фото: Себастьян Курц (flickr.com)

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что нападение в Вене является не конфликтом "между австрийцами и мигрантами". Он считает это борьбой "между цивилизацией и варварством".

Об этом сообщает Volksblatt.

По его словам, теракт был из ненависти к фундаментальным ценностям, модели жизни, из ненависти к демократии, в которой все люди равны.

"Должно быть ясно, что это не конфликт между христианами и мусульманами или между австрийцами и мигрантами. Это борьба между большим количеством людей, верящих в мир, и теми немногими, желающими войны. Это борьба между цивилизацией и варварством, и эту борьбу мы будем вести со всей решимостью", - заявил он.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель назвала исламский терроризм общим врагом для всех.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрельба в Вене является терактом.

Также РБК-Украина писало, что джихадисты заявили о своей причастности к нападениям в Вене.