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В Австрії закрили всі синагоги після терактів у Відні

Автор: Андрій Козловський

Єврейська громада Австрії прийняла рішення закрити всі синагоги в країні після терактів у Відні. Також там закрили усі єврейські установи.

Про це повідомляє Volksblatt.

Як повідомляється, окрім синагог, закрили кошерні ресторани, супермаркети та школи. Також влада рекомендує залишатися вдома усім членам єврейської громади.

Досі невідомо, чи була атака на Зайтенштеттенгассе у Відні, де розташована міська синагога, спрямована проти єврейської громади. Однак підтвердилась інформація, що зловмисник застрелив двох людей перед будівлею синагоги.

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Зазначається, що заходи безпеки були посилені по всій Австрії.

Нагадаємо, в понеділок увечері у Відні відбулися терористичні атаки відразу в шести локаціях, в тому числі та на центральній площі Грабен. За останніми даними, в результаті атаки загинули чотири людини, ще 17 отримали поранення. Правоохоронці ліквідували одного з нападників, ще чотирьох затримали.

Також РБК-Україна писало, що відповідальність за теракт взяли джихадисти. За їх словами, стрілянина у Відні - це помста Австрії за участь в коаліції з США по боротьбі з терористичною організацією "Ісламська держава".

Крім того, канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що напад у Відні не є "конфліктом між австрійцями та мігрантами", а боротьба "між цивілізацією і варварством".

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