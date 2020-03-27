Из Австрии вылетел самолет с эвакуированными украинцами

Фото: SkyUp (facebook.com-Skyup-airlines)

На борту самолета находятся 128 украинцев

Из Австрии вылетел спецрейс с украинцами, которые не могли добраться домой после закрытия границ из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посла Украины в Австрии Александра Щербы в Facebook.

На борту самолета авиакомпании SkyUp находятся 128 пассажира.



"Вылетели. 128 пассажиров. В том числе двое перелетом Бангкок-Доха-Вена-Киев. Симптомов и температуры ни у кого нет", - отметил посол.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках карантина из-за коронавируса с 27 марта границы Украины закроют для всех, в том числе для украинских граждан.

В ночь на 25 марта в Украину из Стамбула вылетели еще 430 украинцев, которые не могли добраться домой после закрытия границ из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Украина отправляет в Россию специальный поезд, рейс 906/905 Киев - Москва - Киев, для эвакуации, который вывезет россиян из Украины и украинцев из России.

Добавим, что Министерство иностранных дел призвало украинцев вернуться на территорию страны до 27 марта. Отмечается, что в это время будут осуществляться ежедневные спецрейсы.