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З Австрії вилетів літак з евакуйованими українцями

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 14:36
З Австрії вилетів літак з евакуйованими українцями
Фото: SkyUp (facebook.com-Skyup-airlines)

На борту літака знаходяться 128 українців

З Австрії вилетів спецрейс з українцями, які не могли дістатися додому після закриття кордонів через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посла України в Австрії Олександра Щерби у Facebook.

На борту літака авіакомпанії SkyUp знаходяться 128 пасажира.

"Вилетіли. 128 пасажирів. У тому числі двоє перельотом Бангкок-Доха-Відень-Київ. Симптомів і температури ні в кого немає", - зазначив посол.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках карантину через коронавірус з 27 березня кордону України закриють для всіх, в тому числі для українських громадян.

В ніч на 25 березня в Україну зі Стамбула вилетіли ще 430 українців, які не могли дістатися додому після закриття кордонів через пандемію коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що Україна відправляє в Росію спеціальний поїзд, рейс 906/905 Київ - Москва - Київ для евакуації, який вивезе росіян з України та українців з Росії.

Додамо, що Міністерство закордонних справ закликало українців повернутися на територію країни до 27 березня. Відзначається, що в цей час будуть здійснюватися щоденні спецрейси.

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