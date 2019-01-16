В Австрии нашли тело четвертого погибшего лыжника из Германии

Иллюстративное фото: лавина (wikimedia.org/dahu1)

Погиб 28-летний гражданин Германии

Спасатели нашли тело четвертого лыжника с юга Германии, который погиб в результате схода лавины близ австрийского горнолыжного курорта Лех-ам-Арльберг. Об этом заявила полиция Австрии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Масштабные поиски 28-летнего мужчины продолжались с субботы, 12 января. Его тело нашли под снегом на глубине 2,5 метра.

Тела еще трех немецких лыжников были найдены 13 января.

Погибшими являются трое мужчин в возрасте 32, 35 и 57 лет. Их тела нашли в субботу около 23:00 по местному времени. Спасателям пришлось приостановить поисковую операцию из-за сохраняющейся угрозы схода лавины.

Сход лавины произошло во время значительных снегопадов в Австрии и Баварии. В результате непогоды было введено состояние стихийного бедствия, а также приостановлено обучение в школах.

Также сообщалось, что в Швейцарии на отель обрушилась лавина. В восточной Швейцарии на отель Sаntis в Швегальпе обрушилась лавина, в результате чего пострадали по меньшей мере три человека.