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В Австрії знайшли тіло четвертого загиблого лижника з Німеччини

Новини » Надзвичайні події    16.01.2019 - 23:17
В Австрії знайшли тіло четвертого загиблого лижника з Німеччини
Ілюстративне фото: лавина (wikimedia.org/dahu1)

Загинув 28-річний громадянин Німеччини

Рятувальники знайшли тіло четвертого лижника з півдня Німеччини, який загинув внаслідок сходження лавини поблизу австрійського гірськолижного курорту Лех-ам-Арльберг. Про це заявила поліція Австрії, повідомляє РБК-Україна зпосиланням на DW.

Масштабні пошуки 28-річного чоловіка тривали з суботи, 12 січня. Його тіло знайшли під снігом на глибині 2,5 метра.

Тіла ще трьох німецьких лижників були знайдені 13 січня.

Загиблими є троє чоловіків у віці 32, 35 та 57 років. Їх тіла знайшли у суботу близько 23:00 за місцевим часом. Рятувальникам довелося припинити пошукову операцію за зберігається загрози сходження лавини.

Сходження лавини сталось під час значних снігопадів у Австрії та Баварії. Внаслідок негоди було запроваджено стан стихійного лиха, а також припинено навчання в школах.

Також повідомлялося, що у Швейцарії на готель обрушилася лавина. У східній Швейцарії на готель Sаntis в Швегальпе обрушилася лавина, в результаті чого постраждали щонайменше три людини.

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