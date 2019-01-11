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У Болгарії в результаті сходження лавини загинули сноубордисти

Новини » Надзвичайні події    11.01.2019 - 23:12
У Болгарії в результаті сходження лавини загинули сноубордисти
Ілюстративне фото: лавина (wikimedia.org/dahu1)

Загиблі намагалися спуститися разом із лавиною

У Болгарії в результаті сходження лавини в районі гірськолижного курорту Банско в горах Пірін загинули двоє людей. Про це повідомляє місцеве видання БГНЕС.

Тіла двох сноубордистів були виявлені на глибині близько 1,5 метра в сніжній масі.

Також повідомляється, що в районі сходження лавини перебували ще дві людини, вони не постраждали.

Зі слів рятувальників, загиблі самі попрямували у бік лавини, намагаючись спуститися з нею.

"Четверо сноубордистів вийшли за зону катання і почали їхати по лавині, двоє з них загинули", - повідомив представник рятувальників.

Громадянство загиблих з'ясовується.

Болгарська влада попереджає про збереження високої небезпеки сходження лавин і закликає дотримуватися правил поведінки в горах.

Нагадаємо, 10 січня у східній Швейцарії на готель Sаntis в Швегальпе обрушилася лавина, в результаті чого постраждали щонайменше три людини.

4 січня в північній Норвегії в регіоні Тромс в результаті сходження лавини, можливо, загинули четверо туристів, які вважаються зниклими без вісті.

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