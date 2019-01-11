У Швейцарії на готель обрушилася лавина

Фото: місце події (tagblatt.ch)

В результаті обвалення лавини постраждали три людини

У східній Швейцарії на готель Sаntis в Швегальпі обрушилася лавина, в результаті чого постраждали щонайменше три людини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Local.

Один очевидець розповів , що він та його дружина прибули в готель близько 15:00 і пішли в ресторан, щоб випити пива і почитати газети.

"Потім був сильний шум і сніг навалився на задню частину ресторану", - сказав він.

Відзначимо, 4 січня в північній Норвегії в регіоні Тромс в результаті сходження лавини, можливо, загинули четверо туристів, які вважаються зниклими без вісті.

РБК-Україна писало, що в Карпатах у найближчі дні очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). 11 січня, в Карпатах очікується помірна сніголавинна небезпека.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні сьогодні, 11 січня, очікується погіршення погодних умов та посилення вітру. Зокрема, в Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій і Луганській областях місцями очікуються хуртовини і до 15 см снігу.