В Австрії під лавиною загинуло 3 лижників

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Ще 1 людина вважається зниклою без вісті

У поліції повідомили, що в австрійських альпах біля гірськолижного курорту Лех в результаті сходу лавини загинуло 3 лижника з Німеччини, ще 1 людина вважається зниклою без вісті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Про зникнення групи німецьких лижників стало відомо в суботу, коли дружина одного з лижників, які потрапили під лавину, звернулася в поліцію.

Повідомляється, що загиблими є троє чоловіків у віці 32, 35 та 57 років. Їх тіла знайшли у суботу близько 23:00 за місцевим часом. Ще один учасник групи - 28-річний чоловік не був знайдений. Рятувальникам довелося припинити пошукову операцію за зберігається загрози сходження лавини.

Раніше повідомлялося, що у Болгарії в результаті сходження лавини загинули сноубордисти. Представник рятувальників заявив, що четверо сноубордистів вийшли за зону катання і почали котитися по лавині, двоє з них загинули.

Нагадаємо, у Швейцарії на готель обрушилася лавина. У східній Швейцарії на готель Sаntis в Швегальпе обрушилася лавина, в результаті чого постраждали щонайменше три людини.