Австралийский горнодобывающий гигант Rio Tinto уходит с рынка России
Англо-австралийская горнодобывающая компания Rio Tinto прекращает все коммерческие отношения с российским бизнесом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Представитель корпорации заявил агентству, что Rio Tinto находится "в процессе прекращения всех коммерческих отношений с любым российским бизнесом".
Таким образом горнорудный гигант стал последней корпорацией, разорвавшей связи с Москвой из-за войны против Украины и на фоне масштабных международных санкций против страны-агрессора.
Отмечается, что незадолго до этого объявления англо-австралийской фирмы ее топ-менеджер заявил, что компания ищет альтернативные источники топлива для своего производства монгольской меди в Ою Толгой, но сомневается, что удастся полностью отказаться от закупок в РФ.
Ранее Royal Dutch Shell Plc прекратила покупать российскую нефть и заявила, что полностью разорвет связи с РФ. Следом за ней транснациональная нефтегазовая компания BP тоже отказалась от закупки нефти и газа у РФ.
Напомним также, что США запретили импорт российской нефти и энергоносителей.
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