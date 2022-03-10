Австралийский горнодобывающий гигант Rio Tinto уходит с рынка России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Представитель корпорации заявил агентству, что Rio Tinto находится "в процессе прекращения всех коммерческих отношений с любым российским бизнесом".

Таким образом горнорудный гигант стал последней корпорацией, разорвавшей связи с Москвой из-за войны против Украины и на фоне масштабных международных санкций против страны-агрессора.

Отмечается, что незадолго до этого объявления англо-австралийской фирмы ее топ-менеджер заявил, что компания ищет альтернативные источники топлива для своего производства монгольской меди в Ою Толгой, но сомневается, что удастся полностью отказаться от закупок в РФ.