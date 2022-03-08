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BP вслед за Shell отказалась от российских нефти и газа

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Лондон, Вторник 08 марта 2022 14:18
BP вслед за Shell отказалась от российских нефти и газа Фото: нефтяной гигант BP уходит из России (flickr.com)
Автор: Сергей Новиков

Транснациональная нефтегазовая компания BP отказывается от закупки российских нефти и газа. Решение принято из-за войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что компания BP не будет заключать новые сделки на покупку нефти и газа из России. Также она выходит из всех совместных нефтегазовых проектов.

Напомним, ранее сообщалось, что британско-нидерландская компания Shell отказывается от закупки российской нефти и газа. А также полностью уходит с рынка Российской Федерации с закрытием около 400 заправок.

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