Австралійський гірничодобувний гігант Rio Tinto йде з ринку Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Представник корпорації заявив агентству, що Rio Tinto знаходиться "в процесі припинення всіх комерційних відносин з будь-яким російським бізнесом".

Таким чином гірничорудний гігант став останньою корпорацією, що розірвала зв'язки з Москвою через війну проти України та на фоні масштабних міжнародних санкцій проти країни-агресора.

Зазначається, що незадовго до цього оголошення англо-австралійської фірми її топ-менеджер заявив, що компанія шукає альтернативні джерела палива для свого виробництва монгольської міді на Ою Толгой, але сумнівається, що вдасться повністю відмовитися від закупівель у РФ.