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Австралийка завоевала "золото" Олимпиады в могуле

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, на Олимпийских играх-2022 состоялись женские соревнования по могулу. Золотая медаль досталась австралийской спортсменке Джакари Энтони.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Олимпийских игр.

В финале участвовали шесть спортсменок.

Согласно результатам соревнований:

  • Джакара Энтони (Австралия) - получила 83,09 балла;
  • Джейлин Кауф (США) – получила 80,28 балла;
  • Анастасия Смирнова (ОКР) – получила 77,72 балла.

Фото: результаты соревнований по могулу (olympics.com)

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что в соревнованиях в нормальном трамплине "золото" досталось Японии.

Между тем что Швеция стала чемпионом в мужском забеге в конькобежном спорте на 5000 метров.

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Австралия