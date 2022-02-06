Австралійка здобула "золото" Олімпіади в могулі

Сьогодні, на Олімпійських іграх-2022 відбулись жіночі змагання з могулу. Золота медаль дісталась австралійській спортсменці Джакарі Ентоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Олімпійських ігор.
У фіналі брали участь шість спортсменок.
Згідно з результатами змагань:
Фото: результати змагань з могулу (olympics.com)
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що у змаганнях у нормальному трампліні "золото" дісталося Японії.
Тим часом що Швеція стала чемпіоном у чоловічому забігу у ковзанярському спорті на 5000 метрів.