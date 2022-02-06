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Австралійка здобула "золото" Олімпіади в могулі

Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, на Олімпійських іграх-2022 відбулись жіночі змагання з могулу. Золота медаль дісталась австралійській спортсменці Джакарі Ентоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Олімпійських ігор.

У фіналі брали участь шість спортсменок.

Згідно з результатами змагань:

  • Джакара Ентоні (Австралія) - здобула 83,09 бала;
  • Джейлін Кауф (США) – здобула 80,28 бала;
  • Анастасія Смирнова (ОКР) – здобула 77,72 бала.

Фото: результати змагань з могулу (olympics.com)

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що у змаганнях у нормальному трампліні "золото" дісталося Японії.

Тим часом що Швеція стала чемпіоном у чоловічому забігу у ковзанярському спорті на 5000 метрів.

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Австралия