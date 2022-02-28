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Австралия ввела санкции против Путина и Лаврова

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Канберра, Понедельник 28 февраля 2022 05:10
Австралия ввела санкции против Путина и Лаврова Фото: Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о введении санкций против Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова, министра обороны России Сергея Шойгу и членов Совета безопасности. Им запрещен въезд в страну и заморожены финансовые активы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз правительства Австралии.

"Мы привлекаем президента России Владимира Путина к ответственности за его вопиющую неоправданную войну против Украины", - говорится в документе.

Отмечается, что с полуночи 27 февраля вступают в силу адресные финансовые санкции в отношении Путина и других членов Совбеза России:

  • министра иностранных дел Сергея Лаврова;
  • министра обороны Сергея Шойгу;
  • премьер-министра Михаила Мишустина;
  • министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Помимо этого Австралия ввела санкции против 13 белорусских физических и юридических лиц, в том числе министра обороны Виктора Хренина.

Напомним, ранее Австралия ввела экономические санкции против России за ее решение признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

Отметим, 24 февраля Путин принял решение о вторжении в Украину.

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