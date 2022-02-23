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Австралия объявила о санкциях против банков и восьми граждан России

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Австралия, Среда 23 февраля 2022 05:19
Австралия объявила о санкциях против банков и восьми граждан России Фото: Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Правительство Австралии вводит экономические санкции в отношении России после ее решения признать "ЛДНР". Меры коснутся, в частности отдельных граждан.РФ.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что вместе со своими партнерами и союзниками объявляет ряд экономических санкций в отношении России.

"Австралия также введет адресные санкции в отношении восьми россиян, которым будет запрещен въезд в Австралию и запрещены любые финансовые операции, связанные с австралийскими структурами и организациями. Также санкции коснутся одного государственного банка России и банков, связанные с оборонной и военной промышленностью", - сказал Моррисон.

Ранее санкции ввела Япония. Они предусматривают запрет на экспорт из "ЛДНР". Также меры касаются суверенного долга РФ и запрета на выпуск новых российских облигаций.

До этого Канада объявила о новых санкциях против России в ответ на признание Россией "ЛДНР" и ввод войск в ОРДЛО. Премьер-министр Джастин Трюдо также заявил, что направляет до 460 дополнительных военнослужащих в Латвию и прилегающие регионы для поддержки НАТО.

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