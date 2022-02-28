Австралія ввела санкції проти Путіна і Лаврова
Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон оголосив про введення санкцій проти Володимира Путіна, глави МЗС РФ Сергія Лаврова, міністра оборони Росії Сергія Шойгу і членів Ради безпеки. Їм заборонений в'їзд в країну і заморожені фінансові активи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз уряду Австралії.
"Ми притягуємо президента Росії Володимира Путіна до відповідальності за його кричущу невиправдану війну проти України", - йдеться в документі.
Відзначається, що з півночі 27 лютого вступають в силу адресні фінансові санкції щодо Путіна та інших членів Радбезу Росії:
- міністра закордонних справ Сергія Лаврова;
- Міністра оборони Сергія Шойгу;
- прем'єр-міністра Михайла Мішустіна;
- міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева.
Крім цього Австралія ввела санкції проти 13 білоруських фізичних і юридичних осіб, у тому числі Міністра оборони Віктора Хреніна.
Нагадаємо, раніше Австралія ввела економічні санкції проти Росії за її рішення визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".
Зазначимо, 24 лютого Путін прийняв рішення про вторгнення в Україну.
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