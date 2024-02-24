Австралія ввела додаткові санкції щодо десятків громадян та організацій РФ

У спільному релізі голови МЗС країни Пенні Вонг та помічника міністра, члена парламенту Тіма Воттса йдеться, що через два роки після повномасштабного вторгнення Росії Австралія "оплакує втрати України, і ми непохитно підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України".

"Австралія залишається непохитною у підтримці України в самообороні та притягненні до відповідальності винних у незаконному та аморальному вторгненні Росії", - йдеться в заяві.

Деталі про нові санкції

У зовнішньополітичному відомстві уточнили, що нові санкції стосуються причетних до депортації Росією українських дітей з тимчасово захоплених інтервентами регіонів країни.

Також зазначається, що це сталося після рішення Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт російських диктатора Володимира Путіна та Уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової за воєнний злочин у незаконній депортації.

"Ми також наклали санкції на об’єкти російської оборони, енергетики, засобів масової інформації та мінеральної сировини, а також об’єкти, залучені до російських закупівельних мереж у Білорусі, Ірані та Північній Кореї", - передали в австралійському міністерстві.

В МЗС додали, що такі санкції відображають позицію уряду Австралії "про те, що ті, хто підтримує незаконну війну Росії, понесуть наслідки".

Підтримка України з боку Австралії

Станом на зараз Австралія запровадила понад 1200 санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

У міністерстві країни також зауважили, що сьогоднішні санкції ґрунтуються на заяві минулого тижня про те, що уряд Албанії надає 50 мільйонів доларів Міжнародному фонду для України, безпосередньо підтримуючи закупівлю пріоритетних військових засобів.

"Завдяки цьому внеску загальна підтримка Австралії Україні становить приблизно 960 мільйонів доларів, включаючи 780 мільйонів доларів військової підтримки", - кажуть в МЗС країни.

Посилення санкцій проти РФ

Раніше повідомлялося, що США 23 лютого запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії за її військову агресію в Україні. Під обмеження потрапили сотні юридичних осіб.

Також Європейський союз у рамках 13-го пакета санкцій проти Росії ввів обмеження щодо низки губернаторів, "чиновників" на окупованих територіях і представників КНДР.

Крім того, 23 лютого Канада ввела нові санкції проти Росії - під обмеження потрапила низка оборонних заводів, морський порт і помічник диктатора Володимира Путіна.