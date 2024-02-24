Австралия ввела дополнительные санкции против десятков граждан и организаций РФ

В совместном релизе главы МИД страны Пенни Вонг и помощника министра, члена парламента Тима Уоттса говорится, что через два года после полномасштабного вторжения России Австралия "оплакивает потери Украины, и мы неуклонно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины".

"Австралия остается непоколебимой в поддержке Украины в самообороне и привлечении к ответственности виновных в незаконном и безнравственном вторжении России", - говорится в заявлении.

Детали о новых санкциях

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что новые санкции касаются причастных к депортации Россией украинских детей из временно увлеченных интервентами регионов страны.

Также отмечается, что это произошло после решения Международного уголовного суда выдать ордера на арест российских диктаторов Владимира Путина и Уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за военное преступление в незаконной депортации.

"Мы также наложили санкции на объекты российской обороны, энергетики, средств массовой информации и минерального сырья, а также объекты, вовлеченные в российские закупочные сети в Беларуси, Иране и Северной Корее", - передали в австралийском министерстве.

В МИД добавили, что такие санкции отражают позицию правительства Австралии "о том, что поддерживающие незаконную войну России понесут последствия".

Поддержка Украины со стороны Австралии

В настоящее время Австралия ввела более 1200 санкций в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

В министерстве страны также отметили, что сегодняшние санкции основываются на заявлении на прошлой неделе о том, что правительство Албании предоставляет 50 миллионов долларов Международному фонду для Украины, напрямую поддерживая закупку приоритетных военных средств.

"Благодаря этому вкладу, общая поддержка Австралии Украине составляет примерно 960 миллионов долларов, включая 780 миллионов долларов военной поддержки", - говорят в МИД страны.

Ужесточение санкций против РФ

Ранее сообщалось, что США 23 февраля ввели масштабный пакет санкций против России за ее военную агрессию в Украине. Под ограничения попали сотни юридических лиц.

Также Европейский союз в рамках 13-го пакета санкций против России ввел ограничения по ряду губернаторов, "чиновников" на оккупированных территориях и представителей КНДР.

Кроме того, 23 февраля Канада ввела новые санкции против России - под ограничения попал ряд оборонных заводов, морской порт и помощник диктатора Владимира Путина.