Австралия введет санкции против российских депутатов и олигархов
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о введении против России новых санкций за вторжение в Украину. Кроме того, Сидней намерен направить Киеву военную технику и медикаменты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
"Мы крайне обеспокоены ужасным насилием, которое, как мы видим, необоснованно и неспровоцировано совершается Россией над народом Украины", - цитирует издание премьера.
По его словам, сегодня Австралия введет дополнительные санкции против России. Ограничения затронут российских олигархов и депутатов, которые голосовали за направление армии РФ в Украину.
Моррисон отметил, что правительство Австралии работает с США для согласования дальнейших санкций против российских телекомпаний, пропагандирующих агрессию. Премьер также добавил, что планируется расширить сотрудничество с НАТО для поставок Украине военной техники и медицинских препаратов.
Напомним, ранее Австралия ввела экономические санкции против России за ее решение признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".
Отметим, рано утром 24 февраля Путин принял решение о вторжении в Украину. Подробнее о том, что сейчас происходит на Донбассе и украинских границах, реакцию мира на происходящие события из-за вторжения России - в текстовом онлайне РБК-Украина.