Австралия введет санкции против российских депутатов и олигархов

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о введении против России новых санкций за вторжение в Украину. Кроме того, Сидней намерен направить Киеву военную технику и медикаменты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

"Мы крайне обеспокоены ужасным насилием, которое, как мы видим, необоснованно и неспровоцировано совершается Россией над народом Украины", - цитирует издание премьера.

По его словам, сегодня Австралия введет дополнительные санкции против России. Ограничения затронут российских олигархов и депутатов, которые голосовали за направление армии РФ в Украину.

Моррисон отметил, что правительство Австралии работает с США для согласования дальнейших санкций против российских телекомпаний, пропагандирующих агрессию. Премьер также добавил, что планируется расширить сотрудничество с НАТО для поставок Украине военной техники и медицинских препаратов.