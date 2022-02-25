Австралія введе санкції проти російських депутатів і олігархів

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон оголосив про введення проти Росії нових санкцій за вторгнення в Україну. Крім того, Сідней має намір направити Києву військову техніку і медикаменти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

"Ми вкрай стурбовані жахливим насильством, яке, як ми бачимо, необґрунтовано і неспровоковано здійснюється Росією над народом України", - цитує видання прем'єра.

За його словами, сьогодні Австралія введе додаткові санкції проти Росії. Обмеження торкнуться російських олігархів і депутатів, які голосували за направлення армії РФ в Україну.

Моррісон зазначив, що уряд Австралії працює з США для узгодження подальших санкцій проти російських телекомпаній, які пропагують агресію. Прем'єр також додав, що планується розширити співпрацю з НАТО для постачання Україні військової техніки та медичних препаратів.