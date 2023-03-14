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США та Австралія наголосили на готовності продовжити підтримку України

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Вівторок 14 березня 2023 08:27
США та Австралія наголосили на готовності продовжити підтримку України Фото: Ентоні Альбанезе та Джо Байден (twitter.com/WhiteHouse)
Автор: Володимир Костирін

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе підтвердили готовність підтримки України, яка відбиває російську повномасштабну військову агресію.

Про це 14 березня передає РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Байден під час зустрічі з Альбанезе в Сан-Дієго підтвердив міцні двосторонні відносини та союз у сфері безпеки між Штатами та Австралією, і лідери виступили з низкою спільних заяв.

Сторони, зокрема, наголосили на своїй готовності "продовжувати підтримувати народ України в його захисті від жорстокої агресії Росії".

Також американський президент і глава уряду Австралії вказали на спільну прихильність до зміцнення регіональної безпеки за допомогою тристороннього партнерства Австралії, Британії та США (AUKUS) "і триваючого тісного співробітництва в галузі оборони".

Крім того, Байден та Альбанезе обговорили проблеми, пов'язані з Китаєм.

"Лідери зобов'язалися продовжувати поглиблювати двостороннє партнерство для просування свого спільного бачення вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону, зокрема в рамках Індо-Тихоокеанських економічних рамок для процвітання", - інформують у Білому домі.

Раніше повідомлялося, що під час зустрічі в Сан-Дієго Джо Байден та прем'єр Великої Британії Ріші Сунак обговорили подальшу допомогу Україні та санкції проти РФ.

Нагадаємо також, що перед цим глава МЗС Австралії Пенні Вонг на зустрічі з китайським колегою закликала Пекін "робити правильні речі" та не постачати зброю Росії.

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