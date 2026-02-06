Австралія та Індонезія підписали оборонну угоду через Китай

Сьогодні в п'ятницю, 6 лютого, лідери Австралії та Індонезії підписали угоду про безпеку з метою зміцнення зв'язків і обмеження впливу Китаю в регіоні.



На церемонії підписання новий президент Індонезії Прабово Субіанто зустрівся з австралійським прем'єр-міністром Ентоні Албанезе, який перед поїздкою в Джакарту заявив, що пакет є "переломним моментом" у відносинах.

"(Документ - ред.) являє собою значне розширення нашого співробітництва в галузі безпеки та оборони і демонструє, що наші відносини міцніші, ніж будь-коли", - сказав Альбанезе.

Напруженість і повернення до союзництва

Минулого року Альбанезе заявив, що угода значною мірою ґрунтується на договорі, який 30 років тому підписали прем'єр-міністр Австралії Пол Кітінг і лідер Індонезії Сухарто, який Джакарта скасувала після голосування Східного Тимору за незалежність від Індонезії. Також угода спирається на договір, укладений між країнами на Ломбоку 2006 року.

За ці роки відносини між Індонезією та Австралією змінилися: від високої напруженості під час холодної війни та після падіння режиму Сухарто до відносно більш теплих стосунків в останні роки.

Як відомо, Джакарта (Індонезія) давно прагне збалансувати свою зовнішню політику, підтримуючи дружні зв'язки як із західними країнами, так і з іншими державами, що розвиваються.

За словами представника Канберри, це сигнал про те, що "Індонезія має так само важливе значення для безпеки Австралії, як і Сполучені Штати".

Директор програми безпеки в аналітичному центрі Lowy Institute Сем Роггевен зазначив, що інтереси Індонезії та амбіції Китаю в Південно-Східній Азії згодом будуть дедалі сильнішими й сильнішими, додавши, що між двома країнами вже є прикордонна суперечка в Південно-Китайському морі.

"У міру зростання морської могутності Китаю і його амбіцій у Південно-Східній Азії, я думаю, Індонезія дедалі частіше стикається з вибором: або йти на зустріч Китаю, або протистояти цим амбіціям. І ця угода з Австралією допоможе їй зміцнити свої оборонні можливості", - підкреслив Роггевен.

Австралія прагне обмежити Китай

Bloomberg пише, що з моменту приходу до влади 2022 року, лівоцентристський уряд Австралії уклав низку угод у сфері оборони, поліції та надання допомоги в Тихоокеанському регіоні, прагнучи посилити свій вплив і обмежити вплив Китаю.

Ці зусилля активізувалися за адміністрації президента Дональда Трампа, оскільки США покладаються на союзників, щоб ті взяли на себе болючу частину тягаря стримування військової могутності Пекіна, що зростає.

Так, наприкінці 2025 року Австралія уклала угоду про безпеку з Папуа-Новою Гвінеєю, розташованою на північ від Австралії і на схід від Індонезії.

Ба більше, наприкінці січня Албанезе відвідав Східний Тимор, підписавши угоду про надання різних видів допомоги та підтримки.