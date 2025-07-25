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США та союзники готуються до війни за Тайвань: рекордні навчання вже стартували

П'ятниця 25 липня 2025 09:28
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США та союзники готуються до війни за Тайвань: рекордні навчання вже стартували Фото: США та їхні союзники готуються до війни на Тайвані (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

США і союзники проводять рекордні навчання в Австралії, готуючись до можливої війни з Китаєм, але без чітких гарантій захисту Тайваню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У липні в Австралії стартували найбільші в історії країни спільні військові навчання Talisman Sabre. Участь у них беруть 35 тисяч військових із 19 країн.

За словами генерал-лейтенанта армії США Джоела Воуелла, мета навчань - підготуватися до можливих криз у Тихоокеанському регіоні та стримати потенційні дії Китаю, зокрема щодо Тайваню.

Reuters зазначає, що 2025 рік уже став рекордним за кількістю і масштабами навчань у регіоні з часів Другої світової. Вони покликані показати Пекіну: у разі спроби вторгнення на Тайвань Китай ризикує зіткнутися не лише зі США, а з цілою групою озброєних союзників.

Втім, за цим стоїть складна дипломатія. США не мають юридичних зобов’язань захищати Тайвань у разі нападу як і Австралія, Японія чи Філіппіни. Попри тиск з боку Вашингтона, жодна з цих країн не хоче прямо обіцяти участь у конфлікті з Китаєм. Японський прем’єр, наприклад, навіть проігнорував саміт НАТО, щоб уникнути тиску.

Тайвань, розуміючи ризики, підвищує оборонний бюджет до 2,5% ВВП. США вже попередили Тайбей, що не підтримуватимуть його, якщо він сам не буде серйозно готуватися до захисту. Японія планує підняти військові витрати до 2% ВВП лише до 2027 року. Австралія, Південна Корея та Нова Зеландія теж не поспішають із зобов’язаннями, хоч і беруть участь у стратегічних зустрічах із НАТО.

Хоча США публічно демонструють готовність до дій у Тихому океані, союзники обережні, а Тайвань досі залишається без реальних гарантій захисту в разі агресії Китаю.

Азійські союзники бояться повторити долю України: посилення співпраці з Тайбеєм і пошук нових партнерів

Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що загроза вторгнення Китаю на Тайвань - "неминуча". За його словами, Пекін розглядає захоплення острова як ключ до домінування в регіоні.

Японія, Австралія та Філіппіни погоджуються з цим і вже давно обговорюють між собою можливі дії у разі конфлікту. Але прихід до влади Дональда Трампа посилив їхню невпевненість. Адміністрація США дистанціюється від допомоги Україні, що викликає побоювання, ніби союзники в Азії також можуть залишитись без підтримки у критичний момент.

Хегсет та його команда намагаються заспокоїти партнерів - вони зустрілися з президентом Філіппін Маркосом-молодшим, пообіцяли дотримуватись оборонних зобов’язань і навіть трохи знизили мита. Японія теж уклала торгову угоду зі США. У Південній Кореї та Японії обговорюють, як їхні верфі можуть допомагати флоту США, а війська - діяти в разі війни за Тайвань.

Паралельно Тайвань провів найбільші у своїй історії військові навчання, на які прибула рекордна за всю історію американська військова делегація. Також тайванців запросили на спільні маневри з США, Японією та Філіппінами на островах поблизу потенційної зони бойових дій.

Попри політичну невизначеність, Пентагон фокусується на практичній співпраці, нарощує військову присутність і зміцнює зв’язки з союзниками - щоби мати більше варіантів у разі ескалації з боку Китаю.

Захід посилює військову присутність у Тихому океані на тлі загроз з боку Китаю

Країни НАТО активізують дії в Азійсько-Тихоокеанському регіоні: Британія та Франція направили авіаносці, а в навчаннях в Австралії взяли участь війська Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії та США. Це стало відповіддю на агресивну демонстрацію сили з боку Китаю поблизу Австралії.

Австралія занепокоєна, що Трамп може вийти з угоди AUKUS, яка гарантує їй атомні підводні човни. Тим часом вона надає союзникам інфраструктуру для навчань та зберігання зброї.

У самих США тривають дебати: чи не провокує Вашингтон загострення, посилюючи військову присутність. Частина експертів пропонує вивести війська з Тайваню, Кореї та Японії, але інші вважають це сигналом слабкості, що може спровокувати Пекін на вторгнення.

Китай, своєю чергою, нарощує впевненість - нещодавно провів великі морські навчання у західній частині Тихого океану. Пентагон поки що налаштований діяти активніше. Але поки ситуація лише загострюється.


Нагадаємо, у неділю, 13 липня, стартували найбільші військові навчання Австралії за участю США. Вони проводяться на тлі погроз Китаю Тайваню.

Нещодавно в FT вийшов матеріал, у якому йшлося, заступник глави Пентагону Елбрідж Колбі тисне на Австралію і Японію, щоб ті роз'яснили, якою буде їхня роль, якщо США і Китай почнуть війну через Тайвань.

Вже в неділю міністр оборонної промисловості Австралії Пет Конрой сказав, що його країна не буде заздалегідь відправляти війська в будь-який конфлікт. За його словами, це вирішуватиме тільки чинний уряд.

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