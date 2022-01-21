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Австралия отозвала самолет с гумпомощью для Тонги из-за COVID-19

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Австралия, Пятница 21 января 2022 09:15
Австралия отозвала самолет с гумпомощью для Тонги из-за COVID-19 Фото: разгрузка грузового самолёта аэропорту (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

Австралия вернула на базу самолет с гуманитарной помощью для пострадавшей от извержения вулкана и цунами Тонги. Это произошло после того, как у одного из членов экипажа был выявлен положительный тест на COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Австралийский гуманитарный самолет был вынужден вернуться на базу из-за положительного случая COVID-19 на борту", - пишет издание.

Как стало известно, австралийский самолет с помощью вылетел из Брисбейна в четверг вечером, но развернулся и вернулся на аэродром. Перед вылетом все члены экипажа сдали тест на антигены, но результаты были получены уже после вылета, следовательно, самолету пришлось возвращаться, а груз передали на другой рейс.

Сообщается, что Тонга является территорией без COVID-19, поэтому власти в Австралии и Новой Зеландии заявляли, что избежать заражений будет приоритетом при оказании помощи.

Напомним, что извержение вулкана в Тихом океане вызвало цунами. Волна накрыла Тонга и угрожала другим странам.

Во вторник пресс-служба премьер-министра Тонги впервые опубликовала заявление, в котором говорится о разрушении и жертвах в результате извержения вулкана.

Отметим, 20 января в главный аэропорт Тонги прибыл военный самолет Новой Зеландии, после того как работники и волонтеры отчистили взлетную полосу. Остальные самолеты Новой Зеландии и Австралии должны прилететь в скором времени.

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