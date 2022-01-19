Извержение вулкана в Тихом океане: правительство Тонги впервые сообщило о жертвах

Правительство Тонги впервые сообщило о разрушениях и жертвах после извержения вулкана. Как известно, извержение вулкана в Тихом океане произошло в субботу, 15 января, и вызвало цунами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Информация о последствиях извержения вулкана до сих пор не была доступна из-за сбоя связи, вызванного обрывом основного подводного кабеля. Всю информацию по этому поводу мир получал, в основном, от самолетов-разведчиков и спутников.

Во вторник пресс-служба премьер-министра Тонги впервые опубликовала заявление, в котором говорится о разрушении и жертвах в результате извержения вулкана.

В заявлении правительство подтвердило гибель трех человек. Однако число жертв может возрасти, поскольку власти не смогли установить контакт с несколькими обитаемыми островами.

Среди погибших - 65-летняя женщина на острове Манго, 49-летний мужчина на Номуке, а также британка Анджела Гловер, которая проживала в Тонге.

В офисе премьер-министра Сиаози Совалени также заявили, что все дома на острове Манго, где проживает около 50 человек, были разрушены, а на Фоноифуа уцелели только два дома.

В заявлении описывается извержение подводного вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай в 40 милях (65 км) к северу от столицы Тонги как "беспрецедентная катастрофа".